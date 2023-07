Sgarbi dipinge Dante e Giotto "Legame di emozioni con la Romagna"

di Elide Giordani

Fa tappa a San Mauro Pascoli - Villa Torlonia, questa sera, ore 21 - il penultimo appuntamento romagnolo de La Milanesiana, festival itinerante tra arte, musica, letteratura, filosofia, cinema e altro, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Il "grande laboratorio d’eccellenza", come lo ha battezzato la sua creatrice, è alla 24esima edizione e gira quest’anno sul tema dei "Ritorni".

Elisabetta Sgarbi, come viene declinato a San Mauro, che è una delle 23 tappe in programma quest’anno?

"Il tema include anche il ritorno a grandi maestri. Il viaggio nei borghi della Romagna è un viaggio dantesco. E anche Giotto è profondamente legato alla Romagna, a Rimini. Dunque, per coerenza, abbiamo pensato di proporre uno spettacolo di Vittorio che, forse, è tra i suoi più commoventi: ‘Dante e Giotto’ che sono coevi e che nella Commedia ‘si parlano’".

Come si articola lo spettacolo che vede Vittorio Sgarbi sia come autore che attore?

"A un affresco di GiottoVittorio risponde con una lettura di un canto di Dante. Al ‘bacio di Anna e Gioacchino alla porta d’oro’ degli Scrovegni, segue la lettura e interpretazione del canto di Paolo e Francesca. Al canto dedicato a San Francesco corrispondono gli analoghi affreschi di Assisi. E poi il canto di Piccarda in cui Vittorio sottolinea l’amore assoluto che non è solo in Paradiso, ma anche all’Inferno".

Le tappe in Romagna sono 6, tutti piccoli centri suggestivi: quali valutazioni hanno guidato questa scelta?

"È una scelta precisa, che per me ha un valore affettivo. Mia mamma, la Rina, era di Santa Maria di Codifiume, e fino agli ultimi giorni chiedeva che la si portasse in giro, per tutta la provincia ferrarese, per la disperazione di chi la accompagnava, che sapeva quando partiva ma non quando sarebbe tornato. A volte erano tour in collina, a volte tour sulla costa, in particolare Cervia e Milano Marittima. E esprimeva continuamente il suo incanto".

Tra gli anniversari c’è anche il centenario della nascita di Tito Balestra. Come lo ricorda la Milanesiana?

"Con La nave di Teseo abbiamo ripubblicato la sua opera poetica. Cettina Caliò ha letto alcune sue poesie. Ma soprattutto lo abbiamo fatto scoprire al Premio Pulitzer Andrew Sean Greer, che sa l’italiano. Chissà che non sia un ponte per fare conoscere le poesie di Balestra in America".

Che valore ha per la promozione della cultura questa formula itinerante?

"Il valore è sempre e solo uno. Fare lievitare la conoscenza. Mi piace fare conoscere città e borghi, che a mia volta conosco. È una reciproca compenetrazione. Ed è anche un modo per mettersi alla prova".

Come si sposa la Milanesiana con la cultura delle città che la ospita?

"Cerchiamo, laddove possibile, di trovare dei nessi tematici, dei soggetti di reciproco interesse. Il viaggio in Emilia e in Romagna è forse il tentativo più riuscito. A Gatteo Mare abbiamo portato Cristina d’Avena. E a Cervia, domani sera, portiamo un viaggio negli anni 60 e oltre, con Rita Pavone e Giampiero Mughini".

In questo momento Vittorio Sgarbi è nella bufera per il suo intervento al MAXXI, considerato sessista e volgare. Non teme una contestazione nella serata a San Mauro Pascoli?

"Ho sempre invitato Vittorio con una ‘committenza’ precisa alla Milanesiana: parlerà di Dante e Giotto, come ho detto, dove tra l’altro ci sono splendidi ritratti di donna, l’opposto del sessismo, che a Vittorio non appartiene proprio culturalmente. Mi creda, perché io sono molto dura a volte con lui, ma lo conosco piuttosto bene. Non mi aspetto contestazioni, perché sarebbe una contestazione a un festival che, con passione e impegno, esprime e porta in giro valori alti".

E’ d’accordo sulla rivendicazione della dissacrazione come libertà creativa?

"Io sono per la libertà creativa, senza se e senza ma. La libertà ha i suoi rischi. Ma è meglio rischiare la dissacrazione, che rischiare di non avere libertà. La dissacrazione fine a se stessa, però, non mi interessa".