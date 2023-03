Sgarbi soffia sulla polemica "Giusto fermare il parco eolico L’Appennino è un gioiello"

di Luca Ravaglia Tra chi esulta per l’annunciato blocco dell’impianto eolico ‘Badia del Vento’ localizzato a cavallo tra Emilia Romagna e Toscana e che per ragioni squisitamente geografiche rientra per una trentina di metri nel territorio del Comune di Verghereto, c’è anche un ‘tifoso’ illustre, l’onorevole Vittorio Sgarbi, che da anni fa della sua opposizione a questo tipo di strutture uno dei suoi cavalli di battaglia. "Certo che sono contento – ribadisce Sgarbi, sornione - perché evidentemente chi era deputato a prendere la decisione specifica la pensa come me. Il nostro paesaggio è meraviglioso e non può essere deturpato da interventi estremamente impattanti come quello della realizzazione di un parco eolico". Sgarbi risponde a tono, su un argomento del quale ricorda le vicissitudini e in relazione al quale già in passato aveva fatto sentire la sua opinione, come sempre senza peli sulla lingua. "Vedo le pale eoliche come un tentativo da parte dell’uomo di fare violenza nei confronti della natura. Ritengo che il paesaggio debba essere un bene costituzionale, tanto più in zone meravigliose come quelle dell’Appennino tra la Romagna e la Toscana, che meritano di restare un gioiello della natura e basta. Realizzare pale per catturare l’energia del vento in...