Sgarzi, 150 partite coi Galletti: "Una soddisfazione immensa"

Con la partita di domenica scorsa a Firenze nel campionato di rugby di serie B Fabio Sgarzi ha tagliato il traguardo delle 150 partite giocate con il Romagna Rfc. Il capitano, alla sua undicesima stagione con il Romagna, entra così nella top 5 dei Galletti con più presenze: "È molto gratificante e soddisfacente aver raggiunto questo traguardo per nulla scontato con questa maglia, di cui sono stato innanzitutto un tifoso, prima ancora di indossarla. Ed è bello esserci arrivato nel bel mezzo di questa stagione così particolare per noi, in un anno di grande cambiamento e crescita per la squadra. Nel mio percorso ne ho vissuti tanti di cambiamenti, ma quello di quest’anno è molto sentito, c’è tanta voglia di continuare a migliorarci per raggiungere obiettivi sempre nuovi".

"Al di là di quanto fatto finora, vogliamo proseguire con il nostro percorso di crescita – continua –. Dovremo affrontare quest’ultima parte della stagione con la consapevolezza di quello che possiamo fare, a partire dalle prossime partite con Colorno e Bologna". Il campionato infatti riprenderà, dopo la domenica di pausa, con questa doppia sfida alle dirette inseguitrici: il 17 marzo in casa con il Colorno, mentre il 24 marzo sarà la volta della trasferta bolognese.