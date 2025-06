S.Giovanni, la carica dei 100mila: "La festa diffusa ha funzionato"

Circa 100.000 persone hanno partecipato alla festa di San Giovanni. Un numero che testimonia il successo dell’edizione 2025 della fiera dedicata al patrono della città. Una festa diffusa che, coniugando tradizione e novità, ha animato tanti angoli diversi del centro storico con più di una settantina di appuntamenti fra concerti, dj set, spettacoli, esibizioni di danza, laboratori creativi, letture a tema. Al di là delle attrazioni consuete, come i banchi degli ambulanti e il luna park, è stata proprio l’offerta diffusa di animazione a richiamare l’attenzione, con un continuo via vai di persone che si sono spostate da un punto all’altro per assistere ai vari momenti di spettacolo in programma.

"Pur rimanendo fedeli allo spirito della tradizione – sottolinea Renzo Piraccini, il presidente di Cesena Fiera che firma l’organizzazione – abbiamo cercato di avviare un percorso di rinnovamento, puntando soprattutto su una distribuzione più ampia dei momenti di animazione, in modo da vivacizzare i vari angoli del centro storico, anche quelli che finora sono stati meno frequentati. Ci eravamo già riusciti negli ultimi anni ‘riscoprendo’ i Giardini di Serravalle, che oggi sono diventati uno dei poli principali della Fiera, e intendiamo andare avanti in questa direzione. Pensiamo, ad esempio, a valorizzare i Giardini Pubblici".

"Desidero ringraziare Cesena Fiera – aggiunge l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari - e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione. Un ringraziamento sincero va anche ai commercianti e ai pubblici esercizi per la loro collaborazione".