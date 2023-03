Sgomberata l’area ex Sacim Ora possono partire le demolizioni

di Annamaria Senni

Spazzati via in due ore gli accampamenti abusivi di sette persone. Presenze che si concentravano da tempo nella zona dell’Ex Sacim. Smantellate con un colpo di spugna da un’ordinanza del questore divenuta esecutiva. Ieri mattina, alle prime luci dell’alba, l’area di via Cattaneo, è stata teatro di un’attività congiunta di polizia, con l’ausilio di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, operatori dell’Ausl Romagna, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della società acquirente dell’Ex Sacim. A seguito delle trattative di vendita è infatti spiccata l’ordinanza di sgombero del questore. Sette gli occupanti abusivi trovati ieri mattina, tutti uomini tra i 20 e i 50 anni. Due italiani e cinque stranieri, provenienti dal Gambia e dalla Tunisia.

Lì, in quello stabile che si estende a due passi dal centro cittadino, vicino all’Ippodromo, in una superficie complessiva di 33mila metri quadri, si erano stanziati gli abusivi, che avevano fatto di quel vecchio immobile la loro (quasi fissa) dimora. Vecchi indumenti, cibo, stracci, bottiglie a terra in una cucina improvvisata con fornellini ‘di fortuna’, e tracce di falò sul pavimento, sono stati lo scenario che si è aperto alle forze dell’ordine. Gli occupanti avevano trasformato in giacigli i locali degli uffici dell’Ex Sacim. Alcuni di loro ancora dormivano ieri mattina, e nessuno ha opposto resistenza. Le forze dell’ordine hanno fatto accesso nell’area assumendone il controllo e sgomberando l’intero immobile. Forse, qualcuno, si era già allontanato ieri prima dell’alba. Le operazioni hanno consentito di evacuare la struttura in due ore e di iniziare subito i lavori di demolizione e di messa in sicurezza della zona. L’area è ben nota per il suo stato di abbandono e per essere stata luogo di ritrovo in passato per persone senza fissa dimora, oltre che punto nevralgico per il compimento di reati contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli occupanti (che verranno tutti denunciati per occupazione abusiva) è stato identificato un uomo originario della provincia di Verbania su cui gravava un provvedimento di cattura e che doveva scontare una condanna di undici mesi di reclusione per associazione a delinquere per reati finanziari. L’uomo ora si trova in carcere a Forlì. Identificato anche un trentottenne tunisino e tre cittadini gambiani privi di permesso di soggiorno che verranno espulsi dall’Italia. Un uomo di origine tunisina ma con cittadinanza italiana è stato invece preso in carico dai servizi sociali del Comune di Cesena. Al termine dell’attività di sgombero, sono tempestivamente iniziate le operazioni di abbattimento degli stabili, con messa in sicurezza definitiva dell’area ‘Ex Sacim’.