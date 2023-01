"Shoah, combattere l’indifferenza"

di Luca Ravaglia

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbatterono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Da quel momento tutto il mondo dovette fare i conti con la tragedia dell’Olocausto e le persecuzioni di massa. Per celebrare questo giorno di liberazione e per ricordare i concittadini ebrei deportati dalla città, l’amministrazione comunale di Cesena ieri mattina, nel corso di una cerimonia pubblica, ha posizionato una corona commemorativa alla lapide del Palazzo del Ridotto dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-1944.

Alle celebrazioni, presiedute dal sindaco Enzo Lattuca, hanno preso parte anche le autorità civili e religiose e le associazioni d’arma e combattentistiche. Bernard Brumer, Elena Brumer-Rosenbaum, Anna Forti, Elda Forti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana Iacchia, Dina Iacchia, Amalia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario Saralvo, sono questi i nomi delle donne e degli uomini deportati da Cesena negli anni 1943-1944. "La cerimonia che organizziamo ogni anno in questa occasione – ha commentato il primo cittadino – è posta al centro di una settimana dedicata alla memoria della Shoah. A Cesena negli anni della seconda guerra mondiale viveva una considerevole comunità ebraica. Proprio in questa parte della città sorgeva l’antica sinagoga e a questo proposito, valorizzando la centralità del luogo, nel 1995 l’amministrazione comunale scelse di porre la lapide che noi oggi onoriamo. Come ha riflettuto la senatrice Liliana Segre, abbiamo il dovere di combattere l’indifferenza presente nel nostro mondo, e nella nostra comunità, verso chi ancora oggi sta vivendo eccidi, violenze, discriminazioni, genocidi, non comparabili per dimensione e realtà storica a quelli della Shoah ma che non possono trovarci indifferenti".

