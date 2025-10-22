Shopping night fino a tarda sera per fare acquisti

Il centro di Cesena si anima e si ravviva. Venerdì sera gran ritorno di ‘Shopping night Cesena’, una occasione per fare acquisti tra i negozi che riempiono il centro storico tra le bellezze storiche, architettoniche e culturali della città malatestiana. Dopo essere stata lanciata per la prima volta il 29 novembre dello scorso anno, anche venerdì dalle 18 alle 23 la ‘Shopping Night’ tornerà ad animare tutte le vie e le piazze del centro cittadino con negozi aperti, vetrine illuminate e dj set all’interno di alcune attività (‘Rame’, ‘Base12’ e ‘Industree store’).

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni che compongono il tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), e con le attività del centro storico.

"Cesena Shopping Night – commenta l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – si inserisce a pieno titolo nella programmazione degli eventi del centro storico, ma si distingue per un valore aggiunto importante: ciascuna edizione nasce dall’entusiasmo e dalla partecipazione viva delle attività commerciali, che ogni giorno illuminano e animano le vie e le piazze del nostro salotto cittadino. Rinnoviamo questo appuntamento con convinzione, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria del tavolo ‘InCesena’ e con i commercianti stessi. La ‘Cesena Shopping Night’ – prosegue l’assessore – ottiene sempre grande riscontro perché valorizza il centro storico nella sua interezza, a partire dagli operatori che quotidianamente lo rendono più accogliente, piacevole e vivace. Si tratta di un’iniziativa capace di coniugare intrattenimento e opportunità di acquisto, ideale non solo per chi desidera fare shopping nel pomeriggio e in serata, ma anche per chi vuole semplicemente vivere una serata di festa nel cuore della città".

a.s.