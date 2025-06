Shopping night Cesena: vetrine illuminate, banchetti e cinema

Cesena, 20 giugno 2025 – Musica dal vivo, cinema, degustazioni, negozi aperti fino a sera. La città si accende con i ‘venerdì di luglio’, organizzati dal Comune con le associazioni di categoria del tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) e con L’Accento Srl.

“Un appuntamento fisso che coinvolge non solo i cesenati, ma anche gli avventori – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – con l’obiettivo di esaltare al massimo il nostro bellissimo centro storico”. I negozi aderenti all’iniziativa resteranno aperti fino a tarda sera e a tutti i negozianti viene data la possibilità di occupare gratis il suolo pubblico nelle mattinate di mercato, esponendo all’aperto la propria merce.

La rassegna dei Venerdì di luglio si apre il 4 luglio nel segno del grande cinema. In piazza Almerici, alle 20.30, l’omaggio a Charlie Chaplin inaugura ‘Piazze di Cinema’ con la proiezione di quattro cortometraggi sonorizzati dal vivo: ‘Kid auto races at Venice’, ‘Tango Tangles’, ‘A night at the show e The count’. Accompagnamento musicale con Harmonia Ensemble, con la collaborazione con la Scuola di Musica Eliseo Music Lab e alla Cineteca di Bologna.

Alla Libreria Damavoj alle 20, Alfonso Zarbo e Angelo Berti presentano il libro ‘Kharankhui’, un’immersione nel mondo del fantasy epico. Venerdì 11 luglio si tinge di musica e convivialità. Alle 21 in piazza Almerici si terrà ‘Io canto per te’, concerto con i giovani talenti dell’edizione 2024 di ‘Io Canto Generation’, in un tributo speciale a Christiano Rigoni.

In piazza del Popolo, alle 20.30, La Giostra di Cesena Aps organizza la cena di autofinanziamento ‘Omaggio al Campo’. L’iniziativa prevede un banchetto conviviale tra stendardi e intermezzi storici, con un menù curato da Burro & Salvia. Piazza Fabbri ospiterà, dalle 20, il mercatino ‘Artigianato in tutte le forme’ a cura dell’Associazione Bianconiglio, con laboratori creativi per bambini. Venerdì 18 luglio il protagonista sarà il vino.

Dalle 20 in piazza Almerici e in Corso Mazzini si terrà Eccellenze Diwine, degustazione di vini delle cantine emiliano-romagnole. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo al Bar La Tazza d’Oro con le voci di Stefano Balzani, Elena Di Dato e Marika Van Andel. Venerdì 25 luglio, ultimo appuntamento del mese, si apre con lo Spazio Talk in Piazza Albizzi: Rnr High School – Foo Fighters & Grunge con Luigi Bertaccini. Piazza Almerici ospita le giovani band emergenti del festival ‘Vitignano Stock’. Al Chiosco Savelli sarà proiettato il film Woodstock, mentre la Rocca Malatestiana farà da sfondo al Quarto Lato Festival con i live di Punkreas ed Etta.

Alle 20 in piazza della Libertà, Passeggiata Benefica sotto le stelle, organizzata da Avis Forlì-Cesena. Un percorso di 3 km adatto a tutti, al costo di 15 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.