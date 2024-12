Shopping night tra luci e ombre. Il centro si accende, le luminarie no

di Luca Ravaglia

Negozi aperti, musica, sconti e intrattenimento. La serata dedicata allo shopping nel cuore della città ha conquistato tanti cesenati, quelli che venerdì hanno scelto di godersi fino in fondo le opportunità del Black Friday in salsa romagnola, unendo alla spensieratezza degli acquisti, il piacere di trascorrere qualche ora in compagnia in una cornice inedita. C’è stata dunque soddisfazione da parte degli organizzatori dell’evento, ideato con l’intento di rilanciare l’immagine del centro storico e con l’auspicio di coinvolgere una vasta platea di operatori commerciali. L’obiettivo è stato centrato e se è vero che partire col piede giusto vale sempre doppio, venerdì, con tanti negozi affollati e le strade frequentate da avventori di ogni età, chi per un giorno aveva deciso di prolungare l’orario di apertura, aveva valide ragioni per sorridere. "E’ un buon segnale - ha commentato Romina De Blasi di Mythos in via Zeffirino Re - soprattutto per via dell’entusiasmo che ha coinvolto tante attività. C’è bisogno di un cambio di marcia per rilanciare il centro e questa iniziativa va nella giusta direzione. E’ l’inizio, ovviamente, però la risposta della città ci lascia ben sperare in vista del futuro". Soddisfazione anche nel vicino punto di ascolto di Confcommercio, che era la base per le attività di ‘Drago Blu’ dedicate ai bambini e da dove per tutta la serata si è toccato con mano il polso della situazione, respirando un’aria frizzante non solo per via delle temperature. In effetti tra strade e piazze c’erano dj set, musica dal vivo e spettacoli proposti in serie e che hanno catturato interesse. "L’idea è buona – ha aggiunto Piero Mongelli di Semplice – e serve insistere su questa strada, rilanciando e migliorando, ripetendo eventi, dando fiducia e margine di manovra agli operatori commerciali e facendo sentire loro il sostegno dell’amministrazione comunale. Un centro storico vivo e vivace è una vittoria per tutti". Il tassello in più è arrivato dal ritorno della tecnologia: in serata infatti si sono regolarizzate le transizioni legate all’utilizzo di bancomat e carte di credito, rimaste fuori uso a livello nazionale e per una larga fetta di utenti dalla mattina.

"La preoccupazione era forte - hanno confermato alla fine dell’evento dal punto di ascolto Confcommercio - tanto che molti operatori durante la giornata ci avevano raggiunto per chiederci informazioni e consigli, temendo di dover rinunciare a una importante opportunità per le loro attività. Il ripristino della situazione ha portato a un grande sospiro di sollievo. Tanto che già cominciamo a registrare le prime domande di chi chiede di ripetere l’esperienza". Perché in effetti Cesena bella di notte può funzionare, pur senza le luminarie natalizie, che certo avrebbero dato un gustoso tocco di charme in più al salotto della città. C’era la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che in giornata ha conosciuto i suoi primi avventori della stagione: il calore delle luci sarebbe stato la ciliegina su una torta che può e deve essere riproposta anche in futuro.