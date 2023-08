SHOW COMICO

Dopo essere stato rimandato a causa delle previsioni del tempo, domani sera alle 21.30 Maria Pia Timo si esibirà al Chiostro di San Francesco a Cesena con ‘Sol di Soldi. Vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere’.

Uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, sia nella quotidianità spicciola che più genericamente su come condiziona la nostra vita. Dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a paypal.