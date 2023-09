Show tra bollicine e Belle Epoque

Sabato a Villa Silvia Carducci andrà in scena lo spettacolo “Bollicine e Belle Epoque”, diretto da Raffaella Benini e a cura del Coro Lirico Airone Città di Cervia che riproporrà le atmosfere della fine dell’Ottocento e inizio Novecento con l’Operetta, il Caffè Concerto e la Canzone Napoletana. L’evento avrà inizio alle 20 con il buffet di benvenuto e alle 21 con il concerto. L’ingresso è di 30 euro a persona. L’intero ricavato sarà devoluto alla popolazione alluvionata della città di Cesena. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare lo 0547 323425 oppure scrivere a [email protected].