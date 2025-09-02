Shpendi nella nazionale maggiore albanese

Il momento più alto per la carriera di un giovane e talentuoso calciatore, che in questo inizio di stagione sembra essere tornato ai suoi livelli dopo gli ultimi mesi infelici della scorsa annata. Cristian Shpendi è stato convocato per la prima volta dalla nazionale albanese in occasione delle gare contro Gibilterra e Lettonia in programma giovedì 4 e martedì 9 settembre. Una convocazione meritata arrivata a coronamento di un grande momento di forma per il numero 9 bianconero, andato in rete sia alla prima giornata di campionato con un bel destro contro il Pescara sia alla seconda su rigore contro l’Entella. La chiamata in nazionale maggiore è finalmente arrivata. Dal novembre 2022 Cristian Shpendi ha vestito 8 volte la maglia dell’Albania Under 21 segnando una sola rete contro la Romania, in una gara casalinga valevole per le qualificazioni al successivo Europeo di categoria risalente al 12 settembre 2023. All’inizio della seconda stagione in serie B è arrivata finalmente la telefonata del ct Sylvinho, che va ad affiancare il gioiellino cesenate ad un reparto d’attacco che vede come protagonisti, tra gli altri, l’ex Chelsea Armando Broja, oggi al Burnley e ormai da diversi anni in Premier League, e l’ex Inter Rej Manaj, oggi nel campionato degli Emirati. Shpendi si può così giocare sin da subito le proprie carte per scalare le gerarchie in attacco, in un’Albania costruita da Sylvinho con un 4-2-3-1 spiccatamente offensivo e che proprio nell’edizione degli Europei 2024 aveva messo in difficoltà l’Italia di Spalletti al debutto. L’esordio in nazionale per Shpendi potrebbe arrivare nella trasferta amichevole di Gibilterra del 4 settembre, mentre la prima gara ufficiale con la maglia delle ‘Aquile’ potrebbe essere quella di martedì 9 a Tirana contro la Lettonia per le qualificazioni al Mondiale 2026. "Vedere Cristian coronare il sogno dell’esordio nella nazionale maggiore dell’Albania è la testimonianza di come il lavoro ed il sacrificio quotidiano possano permettere di raggiungere traguardi straordinari – si legge nel comunicato ufficiale del Cesena Fc –. Siamo estremamente orgogliosi che un altro ragazzo cresciuto all’interno del nostro settore giovanile, ed assoluto protagonista dei recenti successi del nostro club, possa oggi rappresentare il Cesena Fc nel mondo con la maglia della propria nazionale. Buona fortuna Cri!".

Giacomo Lippi