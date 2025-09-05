Shpendi nella ripresa in campo con l’Albania

Debutto ufficiale per Cristian Shpendi con la maglia della nazionale albanese. Il numero 9 bianconero è sceso in campo dal 1’ minuto del secondo tempo, quando il ct Sylvinho ha deciso di farlo entrare al posto di Daku nell’amichevole che ha visto l’Albania battere Gibilterra 0-1 grazie al calcio di rigore di Asani. Una giornata che Shpendi difficilmente dimenticherà, in attesa dell’esordio in gare ufficiali che potrebbe arrivare già martedì 9 settembre a Tirana contro la Lettonia nell’incontro valido per la qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo del 2026.

Oggi potrebbe arrivare il turno di Tommaso Berti, convocato dal nuovo ct Silvio Baldini per i due impegni dell’Italia Under-21 contro Montenegro e Macedonia del Nord valevoli per qualificarsi al prossimo Europeo di categoria in programma nel 2027. Gli azzurrini si apprestano a giocare la gara casalinga contro il Montenegro al ‘Picco’ di La Spezia, con fischio di inizio alle 18.15. Berti è, insieme a Matteo Degasso del Pescara, l’unico convocato tra i centrocampisti proveniente da un club di B, campionato comunque presente nella rosa con ben 8 rappresentanti.

Vicino all’esordio in nazionale, infine, anche per Jonathan Klinsmann. Il 28enne estremo difensore è nella lista dei giocatori scelti dal ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino per le due amichevoli internazionali contro Corea del Sud e Giappone. Una convocazione arrivata dopo una passata stagione ricca di parate decisive e prestazioni di livello per il figlio di Jurgen, che ora è pronto a giocarsi le sue carte per scalare le gerarchie e scendere in campo alle 23 italiane di sabato per la sua prima gara a stelle e strisce. In questa occasione stavolta avrà un raccattapalle speciale, il figlio del patron Aiello, John John, è stato infatti scelto per la gara di sabato sera al Lower.com Field di Columbus, in Ohio.