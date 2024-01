Shpendi scatenato, Cesena super. Pontedera travolto già nei primi 45’

Cesena

4

Pontedera

0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Pieraccini (1’ st Piacentini), Prestia, Silvestri, Adamo, Varone(12’ st Francesconi), De Rose (23’ st Corazza), Donnarumma (12’ st David), Berti, Kargbo (34’ st Chiarello), Shpendi. All.: Toscano. A disp.: Montalti, Siano, Pitti, Ogunseye, Pierozzi.

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci, Calvani, Martinelli, Guidi (34’ st Pretato), Ambrosini (1’st Angori),Ignacchiti (27’ st Marrone), Provenzano (1’ st Lombardi), Perretta, Benedetti, Ianesi, Fossati (1’ st Selleri). All.: Canzi. A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi , Delpupo.

Arbitro: Ubaldi di Roma.

Reti: 21’, 26’ e 28’ pt Shpendi, 37’ pt Kargbo.

Note: ammoniti Pieraccini; spettatori 4.192; angoli 10 a 4 per il Cesena; recupero 2’ e 4’.

Poker d’assi del Cesena al termine della sua migliore prestazione stagionale, ed ora tutti sul divano in attesa del derby sardo di oggi Torres-Olbia.

Pochi intimi al Manuzzi per l’ennesima gara fondamentale del Cesena contro il Pontedera, sorprendente quarta forza del girone. Curva Mare chiusa per il petardo di Pescara e rari i tifosi anche in gradinata per una malinconica versione di “Romagna capitale”. Mimmo Toscano recupera Prestia dietro, offre un attimo di riposo a Francesconi (Varone al suo posto) e in attacco schiera Shpendi con Kargbo e Berti alle sue spalle.

Subito abbottonatissimi i toscani, si gioca solo nella metacampo ospite. Al 9’ occasione clamorosa del Cesena, corner di Donnarumma, mischione in area, fallo non rilevato di Cristian, botta di Pieraccini, sulla linea respinge Provenzano, probabilmente la palla è entrata ma guardalinee e arbitro non concedono. Al 16’ è Kargbo a mangiarsi un gol clamoroso, dopo triangolo con Shpendi Ciocci devia. Al 18’ Kargbo vola a terra in area ma al Cesena i rigori quest’anno non li concedono. Al 19’ Donnarumma scorrazza sulla fascia per ottanta metri, assist al centro solo da buttare dentro, Kargbo la alza sopra la traversa da due metri. Incredibile.

Dal 21’ cambia musica e finalmente il Cesena passa col suo capocannoniere, Cristian, servito da Kargbo che almeno gli assist li confeziona bene. Al 26’ Cristian raddoppia di rapina, cross di Adamo, Kargbo di testa la butta sul palo e il ragazzo albanese timbra. Al 28’ tripletta, cross di De Rose e Shpendi di testa centra l’angolino. Tredicesimo sigillo, superati i 12 del gemello Stiven della scorsa stagione. Il Cesena gioca benissimo, Donnarumma è inarrestabile, i toscani sono in barca.

Primo intervento di Pisseri al 31’, al 36’ Shpendi ha l’occasione di arrotondare dopo una ubriacante contropiede di Kargbo, ben chiuso da Ciocci; il ragazzo della Sierra Leone si rifà al 37’ e sigla il poker dopo il salvataggio di Guidi su Prestia. A tempo scaduto Ciocci compie un altro miracolo su Cristian e lì finisce un primo tempo semplicemente entusiasmante. La ripresa è meno spettacolare, ma solo perché il Cesena decide che può bastare. Si rivede David al posto di un monumentale Donnarumma e Francesconi per Varone, non entusiasta per il cambio e poi fuori anche De Rose, applauditissimo. Finalmente si scalda anche Pisseri, gran parata su tiro verso l’angolino di Selleri (70’), unica occasione da rete creata dai toscani.