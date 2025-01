Shpendi testimonial al liceo Righi

Il liceo scientifico Righi va in gol con la scienza grazie ai contributi del dottor Mirco Lo Presti, dirigente medico presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e al calciatore del Cavalluccio Cristian Shpendi. L’inedito mix di discipline sta continuando a suscitare grande interesse tra gli studenti delle classi terze impegnati nel programma nazionale di eccellenza ‘Biologia con curvatura biomedica’. Anche quest’anno infatti questo percorso di potenziamento e orientamento ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire temi legati alla salute e alla medicina, grazie alla collaborazione con il personale medico dell’Ordine di Forlì Cesena.

Nei mesi di dicembre e gennaio gli studenti hanno concentrato l’attenzione sull’apparato muscoloscheletrico e il 20 gennaio, durante una lezione molto partecipata, Lo Presti ha approfondito il tema invitando come ospite speciale il calciatore del Cesena, Cristian Shpendi, per una riflessione diretta sui traumi nello sport, la loro valutazione e il trattamento riabilitativo. Shpendi ha raccontato agli studenti le difficoltà legate agli infortuni calcistici, la strada, a volte lunga, della riabilitazione e ha dato testimonianza di quanto la perseveranza, la disciplina e un corretto stile di vita siano essenziali.

Questa lezione è stata un’occasione speciale per gli studenti per comprendere come lo sport si integri con la medicina e come sia la forza fisica che quella mentale siano fondamentali anche nei momenti più difficili. "Un sentito ringraziamento – si legge nella nota del liceo Righi – al dottor Lo Presti che contribuisce ogni anno a rendere questo percorso formativo ancora più arricchente, e a Cristian Shpendi che si è messo in gioco per offrire ai giovani liceali un esempio concreto di costanza e determinazione, valori essenziali non solo nello sport, ma nella vita di tutti i giorni".