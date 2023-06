"Sì a un commissario che conosca il territorio"

"Sulla ricostruzione del dopo alluvione e frane va evitato lo scontro fra istituzioni per fare bene e presto".

Lo sostengono la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari ed il coordinatore provinciale di Forli Cesena, il cesenate Giuseppe Bettini che nel 1995 fu il primo consigliere comunale eletto a Cesena di Forza Italia. Intervenendo sulle polemiche di questi gironi per i fondi, la deputata azzurra precisa: "“Al momento il Decreto alluvione, prima di diventare effettivo, deve essere convertito in legge. Il procedimento quindi è in itinere e ci vogliono i tempi tecnici. Le persone alluvionate stanno facendo le domande nei comuni di residenza per ricevere il ‘sollievo iniziale’ di tre mila euro che diventeranno poi cinquemila.

La deputata azzurra ed il coordinatore provinciale Bettini: "Con i governi precedenti ci volle del tempo per riscuotere i soldi del ‘sollievo iniziale’, mentre il governo attuale ha già stanziato tali contributi che verranno erogati a breve. Servono meno polemiche e più impegno a lavorare tutti insieme, istituzioni e forze politiche". A proposito della nomina del commissario, la deputata Tassinari commenta: "L’importante è che sia una persona che conosca bene il territorio”.

Per Rosaria Tassinari occorre anche "trovare le risorse per la sistemazione delle strade provinciali e comunali dei tanti comuni interessati, individuando le priorità sulle quali intervenire prima dell’inverno. E non va poi dimenticata l’agricoltura, uno dei settori più colpiti della Romagna".