Si abbattono altre 21 piante in varie parti di città L’assessore: "Sono ammalorate e pericolose"

Nuovi abbattimenti per 21 piante decisi dall’amministrazione comunale: avverranno nelle vie Bertozzi, piazzale Grilli, Parco della Rimembranza, Giardino pubblico, Riccione, Cattolica, Dismano, viale Europa, viale Finali, Fiorenzuola, Cervese, Fratelli Bandiera e Farini.

Gli abbattimenti, specie quando non vengono comunicati ai resdienti, spesso causano proteste da parte degli stessi residenti e degli ambientalisti, come è avvenuto il settembre scorso per il leccio di piazza Bufalini (nella foto), adiacente alla biblioteca Malatestiana. Nell’ambito del monitoraggio fitostatico eseguito da agronomi specializzati delle società Agrinet2000,il Servizio Verde Pubblico del Comune di Cesena ha disposto l’abbattimento di alcuni alberi altamente compromessi, morti o che presentano processi cariogeni attivi. Gli esemplari interessati si trovano in diverse zone della città, aree di aggregazione e in prossimità del fiume Savio. I lavori prenderanno avvio nel corso della prossima settimana e si protrarranno per l’intero mese di febbraio. A seguito di recenti verifiche effettuate è emerso, come detto, che 21 alberi distribuiti sul territorio comunale dovranno essere abbattuti.

"Come già avvenuto in altre occasioni – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – si svolge un esame più approfondito che relaziona l’aspetto meccanico, quello biologico e fisiologico, legato all’età, per appurare la resistenza del legno e la possibilità di schianto, con rischio per gli utenti della strada o per i residenti. In questo caso gli alberi che dovranno essere abbattuti presentano ampie ferite aperte, carie, disseccamenti acuti, chiome sbilanciate, fusti eccessivamente inclinati pronti a cedere e, in alcuni casi, importanti arresti di crescita al colletto".

"Dopo queste operazioni – aggiunge Castorri – procederemo con la piantumazione di nuovi alberi che sostituiranno gli esemplari malati e si sommeranno anche al patrimonio verde nell’area del ‘Fagiolo".