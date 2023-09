Si ’accende’ anche il sindaco "Una meravigliosa installazione"

"Ci piacerebbe, certo! Ho visto la meravigliosa installazione effettuata dallo scultore Edoardo Tresoldi per la Basilica di Siponto e ne sono rimasto impressionato". Entusiasma anche al sindaco di Sarsina Enrico Cangini, l’idea lanciata da Sgarbi di ricostruire con formula virtualereale ciò che stava sopra al basamento del tempio romano dedicato alla triade capitolina. "E’ una soluzione estremamente interessante - aggiunge Cangini - e Tresoldi è particolarmente interessato alla sacralità dei luoghi. Quale miglior luogo di un antico tempio per valorizzare il sacro?". Così ricomposto l’antico tempio non negherebbe la sua assenza e il paesaggio farebbe parte di esso, come è nello spirito dello scultore. Ma, come aggiunge anche il sindaco Cangini, "sognare non costa niente", mentre mettere mano all’opera potrebbe essere un impegno assai oneroso, se non altro per le tante tonnellate dei rete metallica che comporta l’opera nello stile di Edoardo Tresoldi. Ma quale brivido consentirebbe attraversare un’opera d’arte così particolare che lascia immaginare un’opera storica e archeologica di così imponente bellezza come il tempio ritrovato? Come ricordava su queste pagine qualche giorno fa Marino Mengozzi, ispettore onorario del Ministero della Cultura: "Sappiamo bene che la nostra storia è antica e la nostra terra anticamente abitata, che basta fare un ‘buco’ per rinvenire ‘qualcosa’, che questo procura anche fastidio perché scompiglia programmi, ingombra e costa. Ma non possiamo dimenticare che lo scavo archeologico dà luogo a una sorta di miracolo: alimenta la memoria, che costituisce il presente del passato sul quale s’innesta l’attesa del futuro, e configura dimensioni intellettuali e gnoseologiche". "Nelle prossime settimane - aggiunge Cangini, travolto come altri sarsinati, dall’eco mediatica suscitata dalla scoperta archeologica nel cuore della città e a pochi passi dal già riemerso foro romano - ci recheremo al Ministero per partecipare ad un tavolo tecnico che delinei la strategia per il futuro dell’area".

