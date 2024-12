Si accende il Natale di Savignano

di Ermanno Pasolini

Un centro storico abitato dai presepi, gli allestimenti nei quartieri, la Fiera di Santa Lucia, il Palatombolone. Savignano sul Rubicone si prepara per un Natale di gioia. A scandire il lungo periodo delle festività saranno alcune tappe ormai tradizionali: domenica l’accensione delle luminarie, la Fiera di Santa Lucia dal 13 al 15 dicembre, la maratona delle tombole. Poi i concerti e gli spettacoli al Cinema Teatro Moderno, le iniziative dei quartieri, gli eventi sportivi, le mostre. Domenica dalle 10 piazza Borghesi e corso Vendemini saranno pronti ad accogliere una giornata di eventi, spettacoli e mercatini, iniziando dal mercatino dei creativi, mentre in corso Perticari sarà allestita l’esposizione di auto e moto d’epoca. Dalle 14.30 piazza Amati ci sarà Pompieropoli per bambini e ragazzi mentre piazza Borghesi sarà il regno di Babbo Natale, che attenderà nella sua casa le lettere dai bambini. Sergio Casabianca e Francesco Montesi si esibiranno nel cabaret Fritti Mistici e Avis servirà la merenda a base di cioccolata calda e panettone. Alle 16 in sala Allende lettura animata con musica dal vivo Il Natale di Melania con Tiziano Paganelli e Chiara Cicognani e dalle 17.15 a Borgo San Rocco inizierà la parata della Farfalla luminosa e alle 18 l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Borghesi e delle luminarie. Illuminate di rosso sette casine del Savignano Magic Christmas con altrettanti presepi animeranno fino all’8 gennaio le piazze e gli angoli più suggestivi del centro storico. Il progetto a cura del Cocs, Commercianti e operatori del Centro storico, si svilupperà in piazza Borghesi, in largo bar Centrale, davanti all’Ossteria in via Cesare Battisti, in piazza Amati, in piazza Castello e in Borgo San Rocco. Una casetta sarà presente anche al Palatombolone, in viale della Resistenza. Sempre da domenica e fino al 6 gennaio sarà visitabile nella pieve romanica di San Giovanni in Compito il presepe meccanizzato Sparaventi. Dall’8 dicembre sarà aperto al pubblico il presepe meccanico a grandezza naturale nel chiostro della chiesa di Castelvecchio, visitabile fino al 12 gennaio. L’appuntamento con il presepe vivente delle famiglie e dei bambini dell’asilo Vittorio Emanuele II sarà il 22 dicembre alle 14.30 nella chiesa di Santa Lucia.

Dal 13 al 15 dicembre la festa continuerà in nome della patrona Santa Lucia e della Sagra del torrone, al centro del cartellone degli eventi natalizi a cura di Promo D, coordinato dall’Amministrazione Comunale. E’ una fiera antichissima che ha avuto momenti di gloria nazionale e internazionale quando i mercanti giungevano da Damasco e si fermavano al mercato savignanese per smistare le mercanzie e proseguire per Venezia. Il declino di tutte le sagre negli anni ’60 coinvolse anche quella di Savignano toccando il fondo nel 1974 con solo 3 bancarelle. Poi la veloce risalita.