Si accende il presepe che celebra Greccio

Inaugurato a Gatteo Mare il tradizionale presepe che abbellisce la piazza centrale del paese. Il presepe artistico animato, ideato e realizzato da Marco Fantini e dalla sua famiglia, celebra la prima rappresentazione di presepe vivente voluta da San Francesco a Greccio.

"Il santo voleva mostrare in modo popolare come avvenne la nascita del Signore fra noi - dice Marco Fantini - e organizzò la messa di Natale con la mangiatoia (presepe) all’esterno per far vivere a ciascuno la tenerezza di quell’avvenimento. Grazie all’opera dei suoi fratelli quel rituale si è diffuso fino a noi assumendo il carattere sacramentale che i nostri presepi diffondono. Ho inserito anche statue che rappresentano la tragedia dell’alluvione e poi quella del maestro Secondo Casadei per i 70 anni di Romagna Mia".

Ha aggiunto il sindaco Roberto Pari: "E’ con grande piacere che abbiamo fortemente voluto riconfermare il presepe in piazza della Libertà, ormai diventato un punto di riferimento durante il periodo natalizio. Mi preme sottolineare l’importanza soprattutto per le nuove generazioni di un punto di riferimento che possa riportare in questo periodo natalizio momenti di serenità nelle nostre famiglie e nella nostra comunità".

Ha aggiunto Davide Branzanti presidente dell’associazione Uniti Per Gatteo: "È grazie a quella mangiatoia che ospita Gesù figlio di Dio che si rinnova il mistero e quest’ anno è la figura di Francesco di Assisi a inserirsi con Maria e Giuseppe a Gatteo Mare nello stupore di quella notte. Non più Betlemme, non più Greccio ma la nostra Romagna colpita dalle forze dell’acqua è lo sfondo del prodigioso incontro. Il presepe sarà visitabile fino al 14 gennaio 2024 in piazza della Libertà a Gatteo Mare". L’evento fa parte del ricco calendario natalizio ‘Natale a Gatteo’.

Ermanno Pasolini