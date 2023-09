Si accende la luce nel Vicolino: "Sarà un locale per giovani. Ormai mi sento romagnolo"

C’è chi, attratto da un nuovo sviluppo, torna "di là", e chi pervicacemente continua ad investire su questa sponda dell’Adriatico. E’ il caso di Juljan Reka, albanese di Kavajë, a 30 chilometri da Durazzo, che dopo la pizzeria Angolo62 in viale Roma a Cesenatico, che continua con il vento in poppa, si appresta a ridare vita ad un piccolo locale glamour in centro storico: Al Vicolino, in Vicolo Cesuola, a pochi passi da piazza del Popolo e a pochi metri dal voltone di via Frà Michelino. Negli ultimi cinque anni Al Vicolino ha rappresentato un occhio chiuso per pur in una zona baciata dalla movida, tra pizzerie e ristoranti che qui pullulano. Ed ecco che Juljan Reka, che abita a Cesenatico, ha allungato lo sguardo nell’appetibile centro storico cesenate. La nuova gestione s’inaugura domani alle 17 con musica e aperitivi. Trentotto anni, da 16 in Italia, sposato con due bimbi, Reka ha perso ormai anche nell’accento le tracce della terra d’origine. "Mi dicono che ormai parlo il romagnolo meglio di mia moglie, che qui c’è nata", dice divertito.

Reka, cosa la spinge a investire a Cesena?

"Il fatto che sia una piazza molto interessante per un locale come quello che inauguriamo domenica. Cesena è una città viva e molto attrattiva per i giovani". Che cosa offre Al Vicolino?

"E’ un cocktail bar, con colazioni e piccola ristorazione, ma anche pizza. Io ho cominciato facendo il pizzaiolo ed è un settore che conosco bene. Ci sarà musica, ma solo in sottofondo, ossia non avrà la caratterizzazione dell’ultima gestione che era molto incentrata sulla musica". Quante persone impiegherà?

"Due o tre per il momento, poi vedremo. Valuteremo anche la possibilità di collocare tavolini all’esterno".

Come è arrivato in Italia?

"Non sono venuto con la grande migrazione degli anni ’90, ma nel 2000, a 22 anni, e mi sono messo a lavorare qui".

Non è tentato di investire in Albania ora che il suo Paese d’origine sta vivendo un momento di particolare crescita economica e turistica e lei ormai è diventato un imprenditore?

"No. Ho parenti che hanno investito in Albania ma, come dico loro, ogni volta che ci torno mi sento un turista, uno straniero. La mia vita ormai è qui e per investire di là bisogna abitarci".

Ma quando torna in Albania si rendo conto di quanto sia cambiata negli ultimi anni?

"Sì, il cambiamento si coglie, ma è difficile tenere i piedi sulle due sponde dell’Adriatico, preferisco concentrarmi nelle attività che ho aperto qui".