Si accendono le ’Piazze di Cinema’. Inaugura la mostra su Elio Germano

Parte domani sera alle 21,30 l’undicesima edizione di Piazze di Cinema con le proiezioni di due film di Buster Keaton, Sherlock Jr. e Una settimana, sonorizzati dal vivo in piazza Almerici a cura dell’Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi, con gli arrangiamenti di Giorgio Babbini. Sempre alle 21.30, ma all’Arena San Biagio, parte la sezione Monty Banks, una selezione tra le più significative opere prime e seconde della stagione, con la proiezione di El Paraìso di Enrico Maria Artale, che presenterà il film al pubblico in dialogo con Michele Galardini. Inoltre, si inaugura alla Biblioteca Malatestiana la mostra fotografica Omaggio a Elio Germano. Un riconoscimento all’ospite d’eccezione di Piazze di Cinema, reso attraverso una galleria fotografica che documenta il suo cammino cinematografico. In caso di maltempo incontri e proiezioni al cinema Eliseo.