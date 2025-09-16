Sì al condominio: "In cambio aree di sosta e verde"

È stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale in via Maria Montessori, all’interno di un’area classificata come ‘Tessuto a bassa densità’ dal Piano Urbanistico Generale a Case Finali. Il progetto, presentato dal proprietario dell’area prevede la costruzione di un edificio condominiale di circa 1.134 metri quadrati, accompagnato dalla realizzazione di opere di urbanizzazione a beneficio della comunità locale.

L’intervento contribuirà alle dotazioni territoriali minime richieste, che includono un parcheggio pubblico e la riqualificazione ambientale dell’area. Sarà realizzata un’area di sosta di 297,5 metri quadrati in via Montessori, ceduta gratuitamente al Comune. Il valore stimato dell’opera è di oltre 68 mila euro detratti dagli oneri di urbanizzazione dovuti. In più, si procederà con la realizzazione di dotazioni ecologico-ambientali all’interno un’area pubblica in via Marino Moretti, con la desigillazione del piazzale e la piantumazione di alcuni alberi. Il valore dell’intervento è di circa 15.600 euro.

Il contributo di urbanizzazione ammonta a circa 83.500 euro, di cui 68.326,88 scomputati grazie alla realizzazione del parcheggio pubblico, e la quota residua di 15.188,87 euro versata prima del rilascio del permesso di costruire.

"Questo intervento – commenta l’assessora alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni (nella foto)– dimostra come la pianificazione urbanistica possa favorire uno sviluppo armonico della città, garantendo servizi, spazi pubblici e particolare attenzione al tema dell’ambiente. La realizzazione del parcheggio, il miglioramento ecologico di un’area pubblica esistente e il versamento della monetizzazione per il verde consentiranno infatti di migliorare la qualità urbana e rispondere alle esigenze del quartiere".