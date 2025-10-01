"Sì alla restyling delle piazze, ma non così"

’San Mauro Futura’, il gruppo consiliare di minoranza del Comune di San Mauro Pascoli, ritiene necessario chiarire le recenti dichiarazioni del sindaco Moris Guidi riguardo ai lavori di riqualificazione delle piazze. Dice il capogruppo Domenico Marseglia: "Contrariamente a quanto affermato dal sindaco, la posizione del gruppo consiliare San Mauro Futura sui lavori di riqualificazione delle piazze non è affatto ambigua, ma chiara, coerente e ferma. Una posizione che è stata ribadita più volte durante la campagna elettorale e nelle interrogazioni consiliari presentate in questo anno e mezzo di mandato, compresa l’ultima. San Mauro Futura è favorevole alla riqualificazione delle due piazze e, in particolare, alla soppressione della bretella di collegamento tra via XX Settembre e via Pascoli, che negli anni si era trasformata in un’area di parcheggio selvaggio, riducendo notevolmente la sicurezza stradale".

Continua il consigliere Simone Pascuzzi: "Abbiamo sempre sostenuto la necessità di valorizzare l’intero centro storico, al contrario dell’amministrazione, partendo dalla piazza come fulcro centrale, per poi estendere gli interventi di riqualificazione alle vie circostanti. Proprio in quest’ottica, l’ultima mozione presentata dal nostro gruppo riguardava via XX Settembre, purtroppo respinta con cavilli burocratici. E’ vero che un nostro consigliere ha espresso un’opinione diversa, ma ciò rientra nella normale dialettica interna a qualsiasi gruppo politico. Si tratta di un pensiero che rispettiamo, ma che non rappresenta la linea ufficiale di San Mauro Futura".

Domenico Marseglia ha parlato poi della bocciatura della mozione che proponeva l’introduzione del senso unico in via XX Settembre, misura che avrebbe permesso di creare nuovi parcheggi a supporto delle attività commerciali della piazza: "La mozione è stata respinta perché collegata al progetto di riqualificazione della piazza. A nostro avviso si tratta invece di due interventi che possono e devono procedere parallelamente: da un lato per migliorare la sicurezza stradale, dall’altro per dare una risposta concreta agli oltre 800 cittadini che hanno sottoscritto la petizione sul progetto di chiusura della piazza".

Il sindaco ha ricordato che questa ipotesi è stata valutata dalle amministrazioni comunali da oltre dieci anni, ma ha sottolineato la necessità di uno studio di fattibilità. Ha concluso il capogruppo Domenico Marseglia: "Peccato che dopo dieci anni questo studio non sia mai stato realizzato, probabilmente per mancanza di reale volontà politica".

Ermanno Pasolini