Si allargano i corridoi per i migranti "Ma non basteranno per i campi"

di Annamaria Senni

Il decreto flussi ’allarga i corridoi’ per i migranti e la speranza è che la svolta per l’agricoltura (sempre più bisognosa di braccianti) arrivi a breve. Si prevede infatti un allargamento dei flussi di ingresso legale di migranti extra-europei e le quote verranno definite non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025). La quota massima di ingressi prevista è di 82.705 lavoratori stranieri (mentra l’anno scorso sono stati 69.700), e si avrà un occhio di riguardo per il lavoro agricolo.

Ma quasi 83.000 ingressi saranno sufficienti per soddisfare ’la fame di braccia’ dell’agricoltura? Una decina di giorni fa appena il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida parlava di un piano per fare arrivare in Italia ben 500mila migranti regolari. Solo nel mondo agricolo cesenate per il 2023 servirebbero novemila braccianti e lavoratori dipendenti (tra manodopera italiana che è circa il 60%, e straniera che ammonta al 40% del totale, e di questi il 67% sono stranieri non comunitari).

"C’è apprezzamento per il decreto flussi - dice Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena - anche se siamo un po’ preoccupati per i numeri, perché serve più manodopera di quella di cui potremo disporre con questi nuovi arrivi. L’agricoltura italiana avrebbe bisogno di almeno 100mila lavoratori stagionali e dobbiamo tenere presente che i nuovi ingressi (83mila) non saranno destinati solo al settore agricolo. Siamo contenti che qualcosa si muova, ma ancora non è abbastanza. Le aziende devono trovare soluzioni in tempi brevi, ma la burocrazia per le assunzioni è lenta". Proprio in questi giorni le imprese agricole cesenati stanno predisponendo le richieste, e il 27 marzo scatta il ’click day’ per l’arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari.

"Abbiamo accolto in maniera positiva il fatto che una quota importante di lavoratori sia destinata alle professioni agricole. A metà aprile si comincia con la raccolta della frutta - dice Danilo Misirocchi presidente di Cia - si partirà con le fragole, poi le ciliegie, le albicocche. Saranno sufficienti i braccianti? No, direi di no. Il problema di manodopera c’è e rimarrà. Purtroppo passa il concetto che chi lavora in agricoltura venga sfruttato, ma non è così, ci sono tariffe interessanti per chi lavora nel settore. Il problema è che non si trova gente qualificata e gli italiani non vogliono lavorare nei campi. Tra i progetti di Cia Romagna c’è quello (appena partito) di recarsi nei paesi stranieri per formare personale, ed è appena iniziato un percorso in Albania"

"Lo scorso anno non sapevamo dove reperire braccia - dice Massimilano Bernabini presidente Coldiretti Forlì-Cesena - e quest’anno col decreto flussi c’è statao un allargamento positivo dei corridoi. In più è prevista una procedura semplificata di assunzioni con il decreto Milleproroghe che consente uno snellimento per le assunzioni, e consente di assumere pensionati, giovani studenti dai 16 annii in su e anche chi è in possesso del reddito di cittadinanza. La quota di migranti ammessi è ancora bassa, ma almeno è più alta dello scorso anno".