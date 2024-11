"Sì all’elettrico, ma con i pedali"

"Un altro modo di spostarsi alternativo al solo utilizzo dell’auto è possibile. In particolare a Cesena, una citta nella quale muoversi utilizzando la biciletta è pratico e fattibile, per tutti. E’ la soluzione che adotto da anni e che mi ha sempre ripagato con benessere e soddisfazione. A chi mi chiede se valuto l’opzione dell’auto elettrica, rispondo col sorriso dicendo che io di elettrico ho la bici. E’ un veicolo che può utilizzare chiunque, spostandosi senza fatica anche per tratti più lunghi, senza temere età o acciacchi. E’ gettonatissima anche per uso turistico, da chi vuole andare alla scoperta della natura senza per forza dover ‘soffrire’ suoi pedali…. I collegamenti garantiti ci sono e sono validi. E’ giusto utilizzarli appieno".