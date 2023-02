Si allentano le restrizioni negli ospedali

Un ritorno alla normalità, di diritto e di fatto. È quanto emerge dal documento della Regione Emilia-Romagna relativo alle misure per la prevenzione e il contenimento della pandemia. Pur mantenendo alta l’attenzione per contrastare i contagi attraverso vaccinazione e prevenzione, è stato infatti ripristinato l’accesso libero alle strutture ospedaliere per visitatori e accompagnatori, abrogato l’obbligo della certificazione verde, rimodulati gli screening e gli isolamenti. "Siamo entrati in una fase in cui, grazie agli sforzi fatti possiamo riconquistare la normalità delle relazioni - commenta Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la salute -. Dobbiamo pertanto avere fiducia nel nostro sistema sanitario e abituarci a contrastare il virus con comportamenti di prudenza e buonsenso, senza che venga meno la nostra libertà. Giusto quindi incentivare la relazione fra degenti, visitatori, familiari e caregiver per assicurare l’umanizzazione delle cure".

Quattro i punti principali del documento. In primo luogo, l’accesso, libero nel rispetto dell’organizzazione e degli orari di visita previsti. Abrogato dunque il green pass, anche se rimane l’obbligo di mascherina. Poi, lo screening: i tamponi ancora obbligatori per i pazienti al momento dell’ingresso in ospedale, mentre al pronto soccorso o nei Dea solo in presenza di sintomi. Spazio anche alla questione cruciale dell’isolamento: per i pazienti che possono essere dimessi è previsto per 5 giorni dal test positivo o dalla comparsa dei sintomi, con la raccomandazione di utilizzare le mascherine FFP2 per altri 5 giorni. Per i pazienti non destinati alle dimissioni è necessario invece un isolamento di 10 giorni, che può essere interrotto con tampone negativo. Per i pazienti immunodepressi, obbligatorio in ogni caso il test negativo. Infine, i contatti stretti vanno individuati nei compagni di stanza mentre nelle strutture sociosanitarie includeranno anche gli altri ospiti. Rimarranno inoltre attivi alcuni reparti Covid per chi presenta sintomi riguardanti l’apparato respiratorio; negli altri casi i pazienti saranno ospitati nei reparti più adatti alle loro necessità.