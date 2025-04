Si allontana dalla comunità, rintracciato

Ieri mattina vicino al centro di Gambettola i carabinieri sono stati impegnati per alcuni minuti ad inseguire un ragazzino che si era allontanato dalla Comunità socio educativa Areté. Alcuni militari a piedi hanno controllato la zona vicino al ponte Rigossa e due pattuglie in auto le strade adiacenti a piazza Moro. In breve tempo il ragazzino è stato raggiunto in via Montegrappa sul retro di un condominio residenziale dove aveva finito la sua corsa e forse da lì voleva rientrare nella casa della Comunità Aretè che confina proprio con quel condominio. La Comunità Aretè accoglie ragazzi e ragazze minori che provengono da un contesto familiare o sociale difficile e vengono affidati alla comunità dal Tribunale come misura alternativa al carcere o ai servizi social. Nella comunità non si registrano fatti preoccupanti, l’unico caso abbastanza grave avvenne nel marzo 2022 quando di sera due ragazzini tentarono una rapina ai danni di una 60enne.

Vincenzo D’Altri