Si alza il sipario sui concerti all’alba. Sveglia rock’n’roll a Cesenatico

Lorenzo Semprini & The False Prophets a Cesenatico inaugurano la stagione 2024 dei Concerti all’alba. L’appuntamento è domenica mattina alle 6, al Bagno Conti con un viaggio nelle radici della musica folk, blues, spiritual, bluegrass e soul. Per l’occasione la passerella dello stabilimento balneare di viale Trento porterà ad un saloon all’aria aperta, con al centro un palco sulla sabbia. Si esibiranno Lorenzo Semprini chitarra, voce e armonica, Beppe Ardito chitarra e voce, Paolo Angelini alla batteria, Francesco Pesaresi al basso), Alessio Raffaelli al piano e fisarmonica, e Daniele Torri al sax, flauto e voci. Lo spettacolo "Like a rolling stone" racconta storie di fuorilegge, schiavi, e immigrati, che sono state fucina di pietre miliari della musica. Tra queste Jessie James, le trascinanti canzoni dei Pogues e di Van Morrison con le sue sonorità irlandesi. Non possono mancare grandi classici come "Blowin’ in the wind" o la spettacolare "Fisherman’s blues" dei Waterboys.

Lorenzo Semprini anticipa così i contenuti del concerto: "Con "Like a rolling stone" lo spettatore immaginerà di entrare in un saloon dell’ovest americano o in un pub di Dublino, dove una piccola orchestrina locale crea un’atmosfera travolgente inducendo tutti i presenti a unirsi al coro; sarà uno spettacolo bello ed emozionante". Con il concerto all’alba del 23 giugno inizia ufficialmente la stagione culturale dell’estate di Cesenatico, come ha sottolineato l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, e si tratta di un’occasione per vivere un’esperienza unica la domenica mattina, in un contesto speciale, caratterizzato dai colori e dall’atmosfera dellalba sulla spiaggia di Cesenatico. Per la prima volta un concerto all’alba si svolgerà in un bagno al mare e non in una spiaggia libera, come tiene ad evidenziare il presidente Simone Battistoni della Cooperativa stabilimenti balneari, perché il Bagno Conti, gestito dalla stessa cooperativa, si struttura come luogo di aggregazione con momenti culturali e di socialità per la città e di attrazione per i turisti. Tornando al concerto, sarà una coinvolgente ed emozionante cavalcata attraverso le canzoni di Woody Guthrie, Bruce Springsteen, U2, Bob Dylan, Pogues, Patti Smith; una storia che racconta e unisce le strade polverose di Jack Kerouac, John Steinbeck, John Fante e le visioni di Louis Armstrong. La partecipazione a tutti i concerti all’alba è sempre gratuita e aperta a tutti.

Giacomo Mascellani