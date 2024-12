Si alza un muro per proteggere. Valverde dalle mareggiate

Sul lungomare di Valverde sono iniziati i lavori per la realizzazione del muretto di difesa dalle ingressioni marine. L’obiettivo è difendere l’abitato e le attività economiche presenti in viale Carducci. Ad aggiudicarsi l’appalto è la ditta Agb Costruzioni di San Giovanni in Marignano per conto di Coir, il Consorzio Imprese Romagnole. L’assegnazione ufficiale del bando dei lavori è stata relativamente veloce ed agevole nell’iter dell’aggiudicazione, in quanto al bando di gara ha partecipato soltanto una ditta. In questi giorni le maestranze e i mezzi si sono concentrarti nella zona all’altezza della colonia Don Bosco, poi le squadre di operai si muoveranno in altre parti del lungomare L’importo stanziato è di 450mila euro, finanziati interamente dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi eccezionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre del 2022. Per la Regione e per il Comune di Cesenatico questo intervento fa parte delle priorità, dal momento che vi è la necessità di dare risposte ad un problema molto sentito. Il muretto costiero andrà a tutelare sia gli spazi pubblici che gli spazi privati che nella frazione di Valverde sono minaccia da eventi atmosferici e marini molto intensi, accentuati dalla erosione e della subsidenza. Dopo questi primi lavori sarà costruito un muretto in cemento armato alto un metro e mezzo (e quindi circa 220 centimetri sul medio mare), che coprirà 420 metri nel tratto di viale Carducci compreso tra via Salvatore Quasimodo e via Grazia Deledda.

g.m.