Si amplia l’area per tutelare la biodiversità

Sono stati ridefiniti i confini dell’area inclusa tra Rio Mattero e Rio Cuneo. "Si tratta – informano la sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini e l’assessora all’Ambiente del comune di Cesena Francesca Lucchi (nella foto con la cartina topografica) – di un’operazione di salvaguardia e ampliamento per il territorio di Cesena pari a 0,81 ettari, con allineamento per far coincidere il perimetro con il confine amministrativo del Comune di Cesena, e per il territorio di Roncofreddo pari a 160 ettari". "L’obiettivo è creare un nuovo sito di importanza comunitaria tra le vie Cesuola e Garampa a nord di Diolaguardia e a sud di Rio Eremo, per valorizzare la straordinarietà naturalistica, conservare la biodiversità e la sopravvivenza di animali".