Si apre il 2024 della galleria. Pescheria

La Galleria d’arte comunale Pescheria dà avvio alla nuova programmazione 2024 delle mostre selezionate dal settore Biblioteca Malatestiana e Cultura nell’ambito del recente bando, con l’inaugurazione di "Dove voglio essere", inedita mostra performance dell’artista imolese Riccardo Liberini. Nel corso delle settimane di allestimento Liberini lavorerà dal vivo su di un materiale insolito, la carta velina con la quale ricoprirà le pareti della galleria e sulle quali egli stesso imprimerà il segno di chi, via via, la attraverserà. Dunque un’esposizione in fieri, che prevede però la presenza di alcune "veline" realizzate in altri contesti performativi in Gallerie e in Accademia, oltre a stampe e libri d’artista che contestualizzano l’opera performativa.

"Il dove segnato sulla carta – commenta l’autore – è quindi un luogo transitorio che accetta tutto. Trovarsi lì permette di riflettere sull’esperienza del tracciare ciò che si percepisce dandogli valore anche senza rappresentarlo". Il progetto "Dove voglio essere" basato sull’utilizzo della carta velina e il disegno dal vivo si sviluppa rendendo cartacee porzioni del luogo ospitante, appendendo e fissando grandi fogli su pareti e sostegni. La carta velina ha come proprietà una grammatura inferiore ad altre carte, questo la rende maggiormente sensibile all’interazione col disegno, accartocciandosi strappandosi e piegandosi sul suo sostegno non lo ricopre semplicemente, ma crea un terzo spazio sul quale, attraverso qualunque oggetto che possa lasciare una traccia, l’artista procederà a "disegnare" senza osservare il segno ma concentrandosi sul soggetto, per tutto il tempo necessario. Si analizzeranno elementi dal piccolo al grande ponendoli sullo stesso piano, permettendo allo spettatore di perdersi nella rete che ne risulta. Il percorso espositivo e di performance si completa con alcune “veline” realizzate in altri contesti performativi in Gallerie e in Accademia, oltre a stampe e libri d’artista che contestualizzano l’opera performativa. Liberini è diplomato col massimo dei voti e la lode alle Accademie di Belle Arti di Urbino e di Bologna in Grafica d’arte. Attualmente è impegnato nell’avviamento di un collettivo indipendente per creazione, sviluppo e testing di giochi da tavolo e di ruolo autoprodotti presso l’Hub@Fo di Forlì. Collabora inoltre come assistente fotografo sul territorio.

La mostra sarà fruibile gratuitamente fino a lunedì 1° aprile. Sarà possibile visitare il percorso espositivo il venerdì e il sabato dalle 16 alle 19, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

r.c.