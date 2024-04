Si apre una ’Porta sul cielo... e al di là del mondo’ per 68 artiste

Sessantotto artiste da tutta Italia varcano "Una porta sul cielo… e al di là del mondo", per raccontare l’universo femminile e le tematiche di genere in una mostra-concorso che si inaugura oggi alle 17, nella chiesa di Sant’Agostino. La terza edizione dell’iniziativa presentata all’interno del progetto "Tra maschile e femminile", è proposta dal Comune di Cesena-Assessorato alle Politiche delle Differenze insieme ad Asp Cesena-Valle Savio, Coop. Librazione e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle Politiche di Promozione delle Pari Opportunità. Hanno collaborato Fidapa BPW Sezione Cesena Malatesta, che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, Adarc, Officina dell’Arte, che metterà a disposizione gli spazi espositivi di via Madonnina per le mostre premio riservate alle tre vincitrici del concorso. La mostra, ha registrato la partecipazione di artiste di tutte le età (la più giovane ha soli 14 anni) provenienti da varie località della penisola, alcune di loro nate in altre regioni del mondo e residenti nel nostro Paese, si sono rese interpreti del tema proposto dal bando: una riflessione sulla complessa e attualissima tematica dei generi. Ricca la complessità delle riflessioni emerse con estremo rispetto, delicatezza e profondità di pensiero e sentimento, a riprova che l’arte rimane quel luogo fecondo di elaborazione del contemporaneo e di incubazione del futuro necessario allo spirito di ogni umana civiltà, anche nell’era digitale. La mostra rimarrà aperta fino al 21 aprile e sarà visitabile ogni giorno (tranne il lunedì) dalle 16.30 alle 19; sabato e domenica anche al mattino tra le 10 e le 12.

r.c.