Si aprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia dell’Unione Rubicone e Mare

Da sabato 1 a domenica 30 aprile sarà possibile procedere alle iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali dell’Unione Rubicone e Mare per l’anno scolastico 20232024. Le scadenze riguardano i nati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Per i nati dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le iscrizioni si possono effettuare fino al 6 luglio 2023. Le pratiche si potranno avviare esclusivamente on line tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi al link che sarà attivo dal 1° aprile 2023 sul sito dell’Unione Rubicone e Mare, all’indirizzo www.unionerubiconemare.it. Per conoscere i nidi d’infanzia dell’Unione Rubicone e Mare, sono disponibili alcuni open day. Mercoledì 12 aprile inizierà il nido "Coccinella" in via Barbaro 40 a Savignano, che sarà aperto alle famiglie dalle 16.15 alle 18. Il nido "G. Rodari" di Gatteo in via Foscolo, 5 martedì 18 aprile dalle 16.15 alle 18, mentre il nido "Il Bruco" di San Mauro Pascoli in via La Malfa 13 giovedì 13 aprile dalle 16.15 alle 18. Al nido "Coccinella" è disponibile anche il servizio di prolungamento dell’orario, cui potranno accedere anche i residenti a Gatteo e a San Mauro Pascoli fino alle 17 o alle 18, da richiedere con l’iscrizione on line e dietro pagamento di un costo aggiuntivo di 50 euro nel primo caso e di 100 euro nel secondo. Sul sito dell’Unione (www.unionerubiconemare.it) è disponibile l’accesso diretto alle iscrizioni on line e tutta l’informativa dettagliata. Serve attestazione Isee al 31 dicembre 2023. Info: Ufficio servizi scolastici tel. 0541809696 oppure l’Ufficio coordinamento pedagogico tel. 0541809693