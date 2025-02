Si cambia, nasce Bar Mulino 2.0

Nuova gestione a Savignano per il bar a San Giovanni in Compito lungo la via Emilia. E’ stato ribattezzato Bar Mulino 2.0 e titolare è Maurizio Sergio che dal 2019 è pure titolare della trattoria Al Mulino. Dice il titolare Maurizio Sergio: "Il bar apre alle 5 del mattino e chiude alle 20. L’intento, come per la trattoria è stata la riqualificazione delle attività in difficoltà nel territorio in quanto ritengo che Savignano meriti il lustro della storicità del luogo. Infatti Savignano per me è uno dei borghi più belli d’Italia e io che sono originario della Campania mi sono innamorato di questo luogo tanto è vero che ho rilevato e gestisco due attività. E sono in procinto di rilevare un terzo locale. Sono convinto che lavorando con serietà, professionalità e prezzi accessibili, usando prodotti di qualità e del territorio possiamo noi imprenditori del settore, rilanciare l’economia di questo splendido paese".