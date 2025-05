Si celebra il cestino del viaggiatore di Casali

Domenica alle 11 a Monty Banks si terrà la rievocazione del leggendario ’Cestino del Viaggiatore’, ideato nel 1915 da Aldo Casali, gestore del buffet della stazione ferroviaria di Cesena. La storia è raccontata anche nel libro ’Cesti, cestini caldi’, scritto da Franco Casali. Un’idea pionieristica per l’epoca: quando i treni erano lenti, scomodi e privi di servizi di ristorazione, Aldo Casali confezionava fino a 400 cestini al giorno, in paglia, contenenti cibi caldi e altri comfort per i viaggiatori in partenza. Tra i giovani che li distribuivano in stazione c’era anche Mario Bianchi, poi noto al mondo come Monty Banks, attore e regista affermato a Hollywood che nel 1939 decise di costruire la propria dimora sopra la sua città Cesena, Villa Monty Banks. Alle 11, durante la presentazione del cestino, saranno ospiti Franco Casali e la sua famiglia.