Si celebra il genio di Sergio Rossi. Da calzolaio a stilista del jet set

San Mauro Pascoli celebra e onora Sergio Rossi, uno dei padri fondatori dell’impero calzaturiero di prestigio conosciuto in tutto il mondo. Venerdì 27 ottobre Sammauroindustria renderà omaggio al maestro Sergio Rossi con un convegno, una tavola rotonda e un concorso internazionale. Se oggi la calzatura "made in San Mauro" è conosciuta in tutto il mondo, molto lo deve a quel figlio di calzolai nato nella sua terra nel 1935, cresciuto "me banchèt" in giovanissima età, fondatore all’inizio degli anni ’50 della fabbrica che ha conquistato i riflettori internazionali e le passerelle del jet set mondiale.

Scomparso nel 2020 all’età di 85 anni, Sammauroindustria rende onore al suo genio creativo con la consapevolezza che il futuro di un distretto si gioca anche dalle sue radici. La presentazione del trittico di eventi è stata fatta dalla sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, dal presidente e direttore di Sammauroindustria Daniele Gasperini e Miro Gori, dalla direttrice del Cercal Serena Musolesi, dalla coordinatrice della giuria Cristina Savani, e Ines Tolic dell’Università di Bologna. Spiega Daniele Gasperini, presidente di Sammauroindustria: "L’evento si pone come obiettivo quello di coniugare la creatività e l’estetica di un simbolo di eccellenza del made in italy con la straordinaria genialità e visione di uno dei principali stilisti e imprenditori della moda, Sergio Rossi, elevando così la valorizzazione dell’immenso patrimonio ereditario legato al mondo macro-economico della calzatura di qualità sammaurese. Un importante focus dedicato al Distretto industriale della calzatura e un punto di partenza per costruire quella linea di congiunzione tra passato, presente e futuro con una riflessione ampia e scientifica tra creatività, stile e artigianalità".

Venerdì 27 ottobre dalle 14.45 nel teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli dalle 14.45 sfilerà un trittico di iniziative sulla storia di Sergio Rossi, sulla sua visione sul mondo della scarpa e sul merito dell’avere portato la scarpa da donna di lusso made in San Mauro Pascoli in tutto il mondo. Il pomeriggio si chiuderà con la proclamazione dei vincitori del Concorso Internazionale per giovani stilisti "Un Talento per la Scarpa" promosso da Sammauroindustria, dedicato a Sergio Rossi. Filo conduttore della 23esima edizione è stato il tema della rassegna sarà "L’invenzione della forma", scandagliato attraverso la realizzazione di collezioni, prototipi, bozzetti. Sono 86 gli iscritti al concorso provenienti da tutto il mondo. Per la prima volta il nome del vincitore sarà comunicato nel corso della serata stessa, scelto tra i nove finalisti: Luca Alessio di Torino; Elisa Castiglioni di Rimini, Marzia Di Palma di Civitanova del Sannio (Isernia), Dulce Itzel Budiel Fuentes di León Guanajuato (Messico), Francesca Milano di Parma, Sara Platone di Napoli, Carlos Adrian Oliva Rodriguez di León Guanajuato (Messico), Asia Sarpieri di San Mauro Pascoli, Linda Spinelli di Savignano sul Rubicone. Verrà consegnato anche un premio speciale per il tacco più originale e coerente al tema messo in palio da Cbr Tacstile.