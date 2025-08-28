Si celebra la Madonna del Farneto

’Il mare visto dalle nuvole’. Ritorna puntuale ogni anno la festa del ringraziamento dei marinai di Cesenatico alla Madonna del Farneto di Sogliano al Rubicone. Domenica 31 agosto l’azienda agrituristica Il Farneto, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la parrocchia di Bagnolo, organizza una grande festa, giunta alla ventiquattresima edizione, dedicata al santuario della Madonna del Farneto. Un appuntamento importante non solo per gli abitanti della collina, ma soprattutto per i marinai di Cesenatico e in modo particolare per i più anziani. Gli uomini del mare conoscevano alla perfezione dov’era il Farneto e quando l’Adriatico era in tempesta, pregavano la Madonna ospitata nella chiesa posta sul Monte delle Querce Farnie.

I pescatori, inoltre, facevano riferimento al Farneto per capire i mutamenti atmosferici. Vicino alla chiesetta sorgeva una luce fissa che era visibile da Cesenatico, per avere un punto di riferimento, se ci fosse stato un cielo impetuoso sulla costa. Una storia vera che si mischia a leggenda, che dura da centinaia di anni: il monte, la chiesa, la Madonna e quel campanile, faro lontano e rassicurante.

Si dice che il tempietto della Madonna del Farneto contenesse diversi ex voto di marinai, che una volta all’anno vi si recavano in processione, festeggiavano la Vergine, portando pesce fresco, che poi veniva fritto. L’olio usato per friggere il pesce veniva adoperato per alimentare la luce fissa. Poi l’oblio, l’abbandono, lo spopolamento della collina, case e chiese in rovina.

Alcuni anni fa la ricostruzione e la chiesa del Farneto tornata all’antico splendore, su quel monte, a 485 metri sul livello del mare, che domina tutto il sistema collinare del territorio dell’Urgone e del Fiumicino. Domenica il mare riabbraccerà la collina per dare vita a momenti di festa.

Nel santuario del Farneto, alle 11, si terrà la messa (la prima fu officiata nel 1663) per il rinnovo del voto dei marinai alla Beata Vergine del Farneto, portando gli ex voto, di cui oggi restano le testimonianze. Si andrà avanti, alle 12, sul terrazzo panoramico dell’agriturismo Il Farneto con il pranzo tipico romagnolo. C’è anche un’area attrezzata per bambini con i gonfiabili. Alle 19 cena di pesce con fritto di paranza dei pescatori dell’Adriatico.

Oltre alle specialità romagnole, sarà possibile gustare anche rane e lumache. Sarà una cena-cabaret condotta dal duo M&M con i comici Dal Fiume, Dondarini e Zambianchi&Smeraldi. Per informazioni contattare il numero telefonico 0541-948263 oppure consultare il sito www.agriturismoilfarneto.it.