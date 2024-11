Si celebrano i 70 anni di ‘Romagna mia’ di Secondo Casadei

Nacque nel 1954 in una casa discografica milanese, ed è diventato un vero e proprio inno romagnolo. Si celebrano quest’anno i settant’anni di ‘Romagna Mia’ (il titolo originario era ‘Casetta mia’) brano scritto da Secondo Casadei che ancora oggi, dopo decenni, continua a far ballare in tutto il mondo. La celebre storia è stata ripercorsa dalla figlia Riccarda che nella mattinata di ieri, nella casa-museo di Savignano sul Rubicone, ha incontrato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. L’occasione è servita alla famiglia Casadei, erano presenti anche le sue due figlie Lisa e Letizia, per ripercorrere gli storici anni della carriera artistica di Secondo, dall’ispirazione legata alla musica di Carlo Brighi alla nascita, nel 1928, della sua prima orchestra.