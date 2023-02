Si cerca un edicolante a Borello

Il Comune di Cesena si è impeganato a sostenere le attività di vendita di giornali e riviste che svolgono una primaria funzione di interesse pubblico.

Dopo che nel quartiere Borello ha chiuso i battenti l’ultima edicola, l’amministrazione comunale ha pubblicato sul sito un avviso per ricercare manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati all’apertura di punti di vendita di giornali e riviste esclusivi, e congiuntamente di operatori economici interessati ad intraprendere l’attività di vendita non esclusiva di giornali e riviste.

L’avviso prevede di prendere in considerazione le domande presentate da altri soggetti non rientranti nei casi previsti nella norma, solo nell’ipotesi in cui non dovessero pervenire istanze da parte di operatori che invece possiedono tutte le caratteristiche.

L’ avviso è indirizzato a operatori economici interessati all’apertura di punti di vendita di giornali e riviste esclusivi, appuntoedicole, e a operatori economici interessati ad intraprendere l’attività di vendita non esclusiva di giornali e riviste nel territorio della frazione comunale di Borello.

È possibile presentare la propria domanda entro lunedì 20 marzo 2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune (https:www.comune.cesena.fc.itnotizie).