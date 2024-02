Si cercano marinai per pesca da traino

Anche nella marineria di Cesenatico, come in quelle di altre realtà, c’è qualche difficoltà a reperire marinai. "E’ un lavoro un po’ particolare – spiega il segretario della cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico Mario Drudi – perché per andare in mare serve un libretto. La ricerca del personale c’è perché a bordo delle barche c’è una certa movimentazione, ma i rapporti si costruiscono in maniera antica. La gente va nel porto e si sparge la voce e chi è in cerca di lavoro si offre". La difficoltà maggiore sta nel reperire marinai per pesca a strascico, mentre è più semplice trovare personale che si dedichi all’acquacoltura. "La difficoltà a reperire marinai c’è, non tanto perché sia un lavoro più faticoso di altri – dice Mario Drudi - ma perché si fa nelle ore notturne e quindi i giovani che vogliono andare in mare, tra la pesca a strascico e l’acquacoltura, preferiscono dedicarsi a quest’ultima. L’acquacoltura è l’allevamento in mare di molluschi come cozze e vongole e i marinai impiegati in questa attività si devono recare al lavoro alle 5 o 6 di mattina e nel primo pomeriggio rientrano. Chi fa la pesca a strascico esce alle 4 del pomeriggio e sta fuori tutta la notte fino alle 11 del mattino. In media si lavora 4 giorni alla settimana, da lunedì a giovedì se il tempo è buono. Il venerdì si fa qualche lavoretto poi il sabato e la domenica sono liberi. Una volta c’era più vocazione da parte dei marinai per la pesca a strascico, ora i giovani non sono disposti a tanti sacrifici. Nella pesca a strascico la rete pesca sul fondo trainata dalle imbarcazioni, si pesca il pesce pregiato: le sogliole, i gamberi, le cannocchie, le triglie, i merluzzi, i moletti e i calamari. Ci vuole passione per questo lavoro, devi conoscere le stagioni, le zone di pesca dove buttare la rete, devi anche conoscere il meteo".