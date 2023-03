Si chiama Ustec il ramo di Sampierana riacquistato

di Paolo Morelli

Si chiama Ustec la nuova azienda nata dal recente riacquisto di uno dei fratelli Para di un ramo dell’azienda Sampierana, quello che produce i sottocarri cingolati, che un anno prima era stata ceduta per un centinaio di milioni di euro al colosso multinazionale delle macchine per l’agricoltura Cnh Industrial, parte della galassia Stellantis controllata da Exor che, a sua volta, fa capo alla famiglia Agnelli.

Ustec è l’acronimo di ‘Undercarriage Solutions Technologies’, soluzioni tecnologiche per i sottocarri. L’azienda è già operativa con management, ufficio tecnico e reparti produttivi guidati da Cesare Para affiancato dai figli Valentina e Francesco, nonostante il nuovo stabilimento sia ancora in costruzione, sempre a San Piero in Bagno. Per ora condivide spazi operativi e uffici con il settore dei miniescavatori di Sampierana ed Eurocomach che dalla fine del 2021 fa parte del gruppo Cnh Industrial.

Il nuovo stabilimento di 8.400 metri quadrati che ospiterà Ustec sta sorgendo in un’area di 23.400 metri di superficie; sarà pronto fra pochi mesi, a luglio 2023. Nell’operazione Cesare Para e la sua famiglia sono stati assistiti dallo studio legale BonelliErede, PwC e Legance per la parte finanziaria. Stando alle voci che girano, l’operazione di riacquisizione del ramo d’azienda dei sottocarri cingolati avrebbe richiesto l’impegno di una decina di milioni di euro, una cifra significativamente inferiore alla quota di valutazione della divisione sottocarri quando l’intera Sampierana fu ceduta a Cnh, a fine 2021. Conferme, però, non ce ne sono né da parte di Cesare Para né da parte di Cnh. Evidentemente i sottocarri cingolati non rientravano nella visione strategica del colosso multinazionale che punta maggiormente sui miniescavatori che trovano ampio utilizzo sia in agricoltura che nell’edilizia.

La Sampierana è nata negli anni Cinquanta del secolo scorso dalla bottega artigiana del fabbro Aleardo Para; i suoi figli Cesare e Moreno (che sta investendo in terreni agricoli dell’Alto Savio) lo affiancarono a metà degli anni Settanta, ma è negli anni Ottanta e Novanta che lo sviluppo accelerò fortemente con l’avvio della produzione dei sottocarri cingolati a marchio Sampierana e della macchine movimento terra Eurocomach. Nel 2017 è stata inaugurata la sede commerciale di Modena che consente più rapidi collegamenti con i clienti di tutta Europa e nel 2020 quella logistica di Cesena, realizzata negli stabilimenti ex Slemensider a Torre del Moro.