Si chiude ’Photography for Future’ progetto per giovani fotografi

Dopo il meeting di chiusura svolto lo scorso febbraio a Lisbona, in Portogallo, è giunto a conclusione il progetto europeo ’Erasmus+Photography for future’, che aveva come obiettivo principale lo scambio di buone pratiche in ambito culturale e fotografico tra i paesi partecipanti, per affrontare la sfida della disoccupazione giovanile in Europa. Oltre a Savignano hanno preso parte all’esperienza gli spagnoli di ’Ad Hoc Gestiòn Cultural’, i serbi dell’associazione Kulturanova Udruzenje e i portoghesi di Cai, Conversas Associacao Internacional. Le delegazioni dei vari paesi, nel corso dei mesi, oltre a ritrovarsi a Savignano nei giorni di svolgimento di Si Fest 2022 (nella foto un gruppo di partecipanti), hanno avuto modo di confrontarsi sia in Spagna, a Saragozza, che a Novi Sad in Serbia.

Tra i risultati del progetto, vi sono pillole video che riassumono le buone pratiche apprese e condivise durante l’esperienza comune. Sono stati prodotti da ognuno dei soggetti partecipanti a ’Photography for future’, almeno cinque per Paese, nella propria lingua, e sottotitolate in inglese. Quelle di Savignano sono disponibili sul canale youtube della Biblioteca Vendemini, in una playlist denominata Photograpy For Future – Pillole video, comprendente 6 filmati. Dice il sindaco Filippo Giovannini: "Questo progetto ha permesso uno scambio positivo. Il progetto ha offerto a Savignano un arricchimento delle proprie risorse fotografiche. Le buone pratiche apprese aiuteranno anche quei giovani fotografi che hanno la legittima e giusta ambizione di fare della loro passione un vero lavoro, remunerato equamente e gratificante".

Ermanno Pasolini