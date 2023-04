Si è aperto il ’cantiere Mattarella’ "Piazza Bufalini tirata a lucido per l’accoglienza del presidente"

di Andrea Alessandrini

Nel frullo di lavori in rampa di lancio con i fondi del Pnrr, si apre per la città anche il ’cantiere Mattarella’, con l’allestimento il più inappuntabile possibile – vista la taglia storica della mattinata del 2 maggio – della visita a Cesena del presidente della Repubblica. Allestimento dei luoghi urbani che verranno solcati dalle suole presidenziali, innanzitutto. Ci si dovrà fra belli.

La Biblioteca Malatestiana, ampliata con il terzo lotto, dentro è uno splendore, ma fuori è ancora imprigionata dal cantiere delle Tre Piazze. Ci sarà uno sveltimento eccezionale dei lavori che si dovrebbero concludere fra un paio di mesi?

"Nel cantiere si sta lavorando sodo – risponde l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri –. Il presidente Mattarella non viene a tagliare il nastro delle ’Tre Piazze’, ma l’occasione è propizia per proseguire con lena mirando a completare l’opera su piazza Bufalini liberandola del tutto, così come piazza Almerici". Quale spot migliore per i muretti in cemento prefabbricato che delimiteranno le nuove aiuole di una seduta, pure estemporanea, del presidente? A proposito: Mattarella entrerà dall’ingresso principale su piazza Bufalini o da quello laterale? "Questi sono dettagli che vedremo a suo tempo", aggiunge Castorri. Non sarà, da quel che si comincia a capire, una visita soltanto dedicata ai gioielli della Malatestiana antica, ma anche degli spazi della biblioteca moderna, inclusi quelli messi in dotazione di recente e la sala cinema potrebbe riservare un momento di riflessione sulla Resistenza, i valori civici e la storia locale, ad esempio sull’eccidio di Tavolicci.

"In centro storico – dichiara il sindaco Enzo Lattuca – l’elemento decorativo a tema sarà il tricolore da declinare con fantasia e con il massimo coinvolgimento possibile, magari anche dei negozi e dei pubblici esercizi, con una coreografia come quella del 160° dell’unità d’Italia. Il senso dell’evento comunque è chiaro: questa storica giornata deve essere una grande festa della città e la prepareremo nel migliore dei modi, anche sul versante della sicurezza e lunedì avremo un incontro in Prefettura".

In piazza della Libertà – secondo approdo – saranno collocati stand per ricreare una anteprima in miniatura di Macfrut con qualche scolaresca, mentre il teatro Bonci sarà il terzo luogo della visita con un convegno dedicato al settore agroalimentare legato alla grande fiera che si aprirà a Rimini martedì 3 maggio. Ottocento gli ambiti posti a disposizione.

"Verranno assegnati – spiega Lattuca – a imprenditori e rappresentanti del mondo economico e istituzionale, ma anche a a una rappresentanza di studenti di istituti che siano in collegamento con l’evento a cui assisterà il presidente Mattarella". Verosimilmente, per le superiori, una rappresentanza dell’istituto superiore Agrario Garibaldi e per gli universitari di Scienze delle tecnologie alimentari, ma nulla di ufficiale. Deciderà il Comune.