Si è spenta a 106 anni Agostina Biondi. "Faceva ancora i cappelletti"

Se ne è andata, a 106 anni, una delle donne più longeve di Cesena, Agostina Biondi (nella foto). Nata il 30 luglio del 1916 a Martorano, lì ha vissuto l’intera vita. Rimasta vedova all’età di 36 anni Agostina si è rimboccata le maniche per crescere le due figlie di 11 e 3 anni (oggi hanno 82 e 74 anni). Agostina, durante la sua lunga esistenza, ha lavorato come contadina nei campi e poi nel magazzino della frutta di Arrigoni. Il marito, Amedeo Forlivesi, era andato in Africa per la guerra e là è morto di malaria nel ’51. Agostina è ricordata dal genero come una donna buona, sempre calma e tranquilla. "Superati i 100 anni faceva ancora i cappelletti - dice il genero - e preparava da mangiare per tutti. Leggeva libri e giornali e comprava le riviste. La domenica andava a messa e spessissimo si recava al cimitero. Per il suo centesimo compleanno Paolo Lucchi, ai tempi sindaco, le portò una pergamena, e ogni anno, da allora, ha continuato a ricevere gli auguri dal sindaco Enzo Lattuca". La ricordano con affetto le figlie Gabriella e Irma, i loro mariti, i cinque nipoti e i due pronipoti. Il funerale si terrà domani alle 14.30 alla chiesa Sacro Cuore di Martorano.