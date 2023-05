Si è spento a 78 anni il musicista Alfredo Montanari

Si è spento all’età di 78 anni Alfredo Montanari detto ’Cico’, ricordato a Cesena per la sua appartenenza all’orchestra romagnola ’I Leoni di Romagna’, con cui ha cantato a partire dagli anni ’70. Originario di Gatteo, si era trasferito a Cesena negli ultimi due anni. Era ricoverato all’ospedale San Lorenzino per problemi di salute e lì si è spento ieri mattina.

Addolorati per la scomparsa i figli Jessika e Jonny, la moglie Angela, la nipote Cristel,il fratello, le sorelle, i nipoti e gli amici, che lo ricordano tutti come una persona generosa, altruista e per la sua allegria che trasmetteva nelle sue canzoni. Cantante nel gruppo folk romagnolo, si esibiva spesso anche con l’orchestra di Raoul Casadei di cui era profondo amico. Alfredo era in pensione da dieci anni.

L’orchestra ’I Leoni di Romagna’ era molto popolare. Nata il primo aprile del 1973 da tre soci: il clarinettista Severino Berti (detto Bertino), il batterista Giovanni Zavatta e il cantante bassista Giovanni Ricci. Alfredo Montanari (soprannominato ’Cico’ da Raoul Casadei quando nel 1969-1970 si unì all’orchestra) fu tra musicisti che composero la prima formazione del gruppo, assieme alla cantante di Forlì Maria Serri, il saxofonista toscano Iclò e il chitarrista Vittorio Giovannini. Successivamente entrano nel gruppo anche il pianist-fisarmonicista Elio Sforzini, il violinista -trombonista Zoillo Soriani di MOdena e il saxofonista Renato di Ravenna.

Tra le canzoni più famose di ’Cico’ viene ricordata ’Tot i dis’. L’orchestra ’I Leoni di Romagna’, caratterizzata da un nome insolito per un complesso del liscio, divenne presto parte integrante del Folklore Romagnolo. Offrivano al pubblico che li seguiva il meglio di loro per il solo piacere dell’ascolto e riuscivano a improntare alle loro esecuzioni un sapore veramente genuino, importantissimo nella musica folk.

E così, inevitabilmente, era un piacere ascoltare le canzoni dell’orchestra e ballare l’allegra musica romagnola. Tra i brani più famosi c’è proprio ’Allegria e spensieratezza’, tratto dal primo album ’I Leoni di Romagna’ che prese il nome dal gruppo. Tra gli album vengono ricordati dagli appassionati anche ’Il mondo Cagnaccio’ e ’La vacanza’ L’orchestra presentò il brano Colombella, una mazurca per orchestra del 1973, con musica di Tiberio Marani. Nel 1980 la società che dirigeva l’orchestra si sciolse e Alfredo Montanari assunse la direzione cambiando il nome in ’Cico e i Leoni di Romagna’ fino al 1986.

I funerali si terranno alla chiesa di Sant’Angelo di Gatteo domani alle 14.30.