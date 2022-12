Si è spento a 92 anni Lino, il re dei tortellini di pesce

Cesenatico perde uno dei suoi imprenditori più noti. Giovedì all’età di 92 anni si è spento Sergio Papi, conosciuto come Lino, l’uomo che per una vita ha lavorato e vissuto sul porto canale in via Armellini. Lino era un grande lavoratore (era stato anche insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro), un uomo generoso, la cui intelligenza gli consentì di fare investimenti importanti. La svolta ci fu nel 1969, quando realizzò il palazzo dove al piano superiore costruì il ristorante Lino e delle camere. Fu il primo nella Riviera ad inventare i tortellini di pesce ed il suo locale per parecchi anni fu frequentato anche da persone note, calciatori, medici, liberi professionisti e anche graduati delle forze dell’ordine. Recentemente l’edificio è stato riqualificato e la figlia Rossella assieme al marito Maurizio ne ha ricavato il Ristorante 12 da Lino, uno dei più ricercati della zona, con al piano superiore un affittacamere di lusso. Lino era molto legato al nipote Filippo, al quale insegnò tanti mestieri, che poi il giovane imprenditore ha messo a frutto aprendo il Bodeguilla, e del Rosarito. I funerali si terranno questa mattina.

Alle 9.30 la salma sarà portata nella chiesa di San Giacomo, e alle 10 si terrà la funzione religiosa. Lino lascia le figlie Rossella e Fabiola, il genero Maurizio, il nipote Filippo con Valentina, le pronipoti Caterina e Teresa. Per volontà della famiglia le offerte saranno devolute all’associazione ’Chi burdel’ di Villlalta.

g.m.