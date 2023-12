Si estende la rete idrica a Santa Lucia

È imminente la firma della convenzione che impegna privati cittadini residenti nella località Santa Lucia e il Comune di Cesena al cofinanziamento dell’intervento di estensione di 2,3 chilometri della rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti ed equivalente a una spesa di 475.800 euro. Il progetto sarà eseguito dal Gruppo Hera e finanziato al 50% dal bando Atersir riguardante le reti idriche, e al 50% da risorse comunali, a cui si sommeranno in piccola parte risorse dei privati, nasce per rispondere al bisogno di alcuni residenti e attività produttive che operano in questa zona e non servita dal servizio idrico.

"Estendere la rete acquedottistica – commenta l’Assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – significa assicurare agli utenti, in questo caso famiglie e imprese agricole, acqua controllata, di qualità e soprattutto un servizio efficiente, che ad oggi nella località montana di Santa Lucia, tra le vie Prima Baccareto, Tomba o Baccareto, Seconda Baccareto, Tomba o Casetto, non è presente" L’intervento interesserà otto unità abitative ed altrettanti attività produttive con una dorsale principale sulle strade comunali. La progettazione esecutiva è prevista per la primavera 2024 e le opere, di una durata di 8 mesi, avranno inizio una volta ottenute le necessarie autorizzazioni.