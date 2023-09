Si Fest e il centro deserto: "La città non è coinvolta"

Marco Foschi, capogruppo e consigliere comunale di Oltre, prende posizione sulla tre giorni del Si Fest a Savignano: "A me non piace denigrare, a prescindere, l’operato di chi amministra questa città, però alcune considerazioni vanno fatte. Premetto di essere orgoglioso e onorato che Savignano sia apprezzata come città della fotografia a livello internazionale. Non entro nel merito della direzione artistica, ma in quella della linea politica sì. E’ inaccettabile per il secondo anno consecutivo non saper approfittare della forza attrattiva e identitaria del brand ’Savignano città della fotografia’ e metterlo a disposizione del cuore pulsante della città come il centro storico arrivando a svilirlo lasciandolo desolatamente vuoto. Sono certo che il sindaco non mancherà di rispondere e farà perno sul fatto che negli ultimi due anni ha coinvolto studenti, insegnanti e le loro famiglie portando le mostre nelle scuole. Sicuramente vanno coinvolti gli studenti, anzi nella nostra città la fotografia dovrebbe prendere più spazio come materia d’insegnamento, perché uno studente di Savignano città della fotografia deve crescere orgoglioso conoscendo e studiando questa arte".

Il consigliere comunale Marco Foschi dice che l’errore è stato quello di fare le mostre solo e non anche nelle scuole, come purtroppo era già successo nella precedente edizione e continua: "L’idea che porta avanti ’Oltre’ di come dovrebbe svilupparsi la manifestazione è nota da tempo. Sono anni che proviamo a suggerire e consigliare questa Amministrazione ma tutte le nostre sollecitazioni sistematicamente cadono nel vuoto, per arrivare poi a questi risultati dopo 9 anni. Savignano è città della fotografia ma, a parte la stretta cerchia degli addetti ai lavori, la città viene coinvolta, negli ultimi due anni in modo molto discutibile, solamente nel week-end del Si Fest e poco più. La nostra città deve vivere 365 giorni l’anno sulla fotografia, in modo da richiamare turisti e visitatori che possano anche ammirare quelle che sono le tante eccellenze cittadine, per dare modo all’arte e alla cultura di creare sinergia con l’apparato imprenditoriale e commerciale che creerebbe valore economico aiutando Savignano a diventare interessante anche per gli imprenditori".

E conclude: "Il nostro brand è uno dei più longevi che ancora riscontra fascino agli addetti ai lavori che purtroppo negli ultimi anni sta subendo un’evoluzione negativa, colpa del non volere a tutti i costi aprirsi a un confronto e ad una collaborazione. Purtroppo questo evento, per tanti cittadini savignanesi, appare come qualcosa che appartiene solo a qualcuno. Un vero peccato".