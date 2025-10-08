Si Fest, l’affondo della minoranza

Sui dati diffusi dal Comune di Savignano del Si Fest 2025, intervengono Andrea Palermo e Chiara Magnani, i due consiglieri comunali di minoranza della lista civica ’Coraggio Savignano Cambia’, soprattutto sul fatto che sono raddoppiate le visite rispetto a quelle del 2024. Dicono: "E’ un dato molto facile da annunciare visto il totale fallimento delle ultime tre edizioni. Questo fa molto piacere a noi cittadini e consiglieri. Per tre anni abbiamo contestato, inascoltati, la scelta di portare le mostre fuori dal centro storico sede naturale da sempre delle esposizioni che hanno identificato Savignano come città della fotografia. Diamo merito al sindaco Nicola Dellapasqua di avere fatto questa scelta. Però contestualmente facciamo notare: mentre il sindaco dell’amministrazione precedente Filippo Giovannini faceva queste scelte sbagliate, Nicola Dellapasqua da vicesindaco perché nulla fece per cambiare strategia? Senza entrare nel merito dell’aspetto artistico di pertinenza degli addetti ai lavori, non possiamo esimerci dall’evidenziare che le tre edizioni precedenti del Si Fest sono state un autentico flop e ciò ha creato un chiaro danno d’immagine a Savignano città della fotografia". E continuano: "Alla fine ne ha fatto le spese tutta la città, l’affluenza alle mostre e conseguentemente la realtà commerciale cittadina. Ora al sindaco Dellapasqua consigliamo, senza polemica, di ascoltare le critiche costruttive nei vari temi cittadini che arrivano dall’opposizione per evitare errori che vanno a discapito della città. Il Si Fest insegna".